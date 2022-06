In una recente intervista per IBC, il direttore della fotografia di Dune: Capitolo due, Greg Fraser ha parlato della lavorazione del secondo film, le cui riprese inizieranno presto.

Fraser ha parlato nello specifico del Volume, tecnologia rivoluzionaria impiegata sul set di The Mandalorian e poi su un mucchio di altri progetti a ruota, tra cui anche Obi-Wan Kenobi:

Ho sviluppato la tecnologia di Mandalorian [per la prima stagione] e poi me ne sono andato dopo aver lavorato a tre episodi come prevedeva il contratto. La verità è che all’epoca [del primo film di Dune] la tecnologia era appena nata, e non era ancora abbordabile. Ora potremmo prendere una decisione diversa.

Ha poi aggiunto:

Per il prossimo Dune, chissà, magari riusciremo a unire il Volume con le riprese del vero, rendendo tutto il sistema ancora più potente.

Ricordiamo che le riprese del film si terranno entro la fine dell’anno, l’uscita è fissata al 20 ottobre 2023.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

Trovate tutte le informazioni su Dune 2 nella scheda.