In un’intervista con Indiewire, i linguisti David e Jessie Peterson hanno raccontato le loro sfide nel creare il Chakobsa, ovvero la lingua che parlano i Fremen in Dune 2. Il loro lavoro è iniziato dai romanzi originali di Frank Herbert, che ha adottato un approccio molto particolare in merito.

Spiega David:

[Frank Herbert] ha semplicemente cambiato il significato [di parole di linguaggi realmente esistenti] e ha detto che aveva a che fare con l’acqua. Molto del [Chakobsa] è stato preso in prestito in modo casuale da lingue diverse. Abbiamo dovuto inventare il nostro sistema e incorporarlo al meglio.

Molti dei termini presenti nei libri, sottolinea il linguista, derivano dall’arabo, alcuni direttamente dalla storia del Medio Oriente e del Nord Africa,. Ma non solo: la frase più lunga esistente in Chakobsa, un rito funebre pronunciato per Jamis (Babs Olusanmokun), è stata rintracciata in una filastrocca romaní. A partire da questa base:

Ho iniziato con la parola acqua e poi ho preso altre parole che venivano dai libri e avevano un significato ben preciso. La parola per “sole”, quella per “cuore” […] La sfida principale è: come possiamo sostenere le forme linguistiche che esistono? E il suggerimento della grammatica, se c’è o se non c’è: quale grammatica possiamo creare che non sia contraddetta da ciò che già esiste?

Aggiunge Jessie:

Abbiamo lavorato a progetti in cui ogni singolo enunciato è un comando. Quindi, se sai come dire “corri”, “apri la porta”, “fermati”, hai solo bisogno di una grammatica per queste forme imperative. Non si può mai arrivare a cose come i modificatori, le proposizioni relative e tutte queste cose più complesse che richiedono maggiori dettagli.

