Nonostante sia nei cinema da più di un mese, Dune 2 (Dune: Parte due) ha raggiunto un altro traguardo al botteghino.

Il titolo Warner Bros. e Legendary negli ultimi giorni ha raggiunto delle cifre consistenti, portando i risultati mondiali a 666 milioni di dollari, e battendo così l’incasso complessivo di Wonka, fermatosi a 632,3 milioni.

La pellicole di Denis Villeneuve è così diventata il film di maggiore successo nella carriera “da protagonista” di Timothée Chalamet (tenendo conto dei film in cui era tutto fuorché il nome di punta sui cartelloni, Interstellar è ancora in testa, ndr.).

Si tratta di due grandissimi successi di fila per l’attore, perciò non sorprende che la Warner Bros. abbia siglato con lui un accordo cinematografico pluriennale che gli darà la possibilità di non solo di recitare nei progetti che gli verranno offerti, ma anche produrli.

Chalamet, ricordiamo, è al momento impegnato sul set del film biografico su Bob Dylan.

