Dune 2: Timothée Chalamet annuncia la fine delle riprese con una foto dal set

Con un post sul suo profilo Instagram Timothée Chalamet ha annunciato la fine delle riprese del sequel di Dune di Denis Villeneuve.

Nel post, che trovate qua sotto, lo possiamo vedere insieme a suo padre nel deserto:

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

FONTE: Timothée Chalamet/Instagram