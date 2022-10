Il protagonista di Dune 2 di Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, ha avuto modo di spiegare come tanto lui quanto il personaggio che interpreta nel kolossal, Paul Atreides siano cambiati dai tempi delle riprese e della lavorazione dell’acclamata prima parte arrivata nelle sale lo scorso autunno.

Il primo Dune, lo ricordiamo, raconta la vicenda di Paul Atreides, giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

La lavorazione di Dune 2 è cominciata da qualche settimana e Timothée Chalamet ha potuto parlare del “doppio cambiamento” accennato nell’esordio di questo articolo nel corso di un’intervista in cui ha detto:

È affascinante. Ed è qualcosa che non ti accade con i film. Il poter rivisitare. In realtà mi sembra quello che mi sta accadendo con Dune. Intendo su come certi cicli si sovrappongano alla vita. Ero giovane quando ho lavorato al primo film ed ero come accecato dalla sua grandezza. E ora, proprio come Paul Atreides, anche io mi sento più sicuro di me.

Tra le località scelte per le riprese del secondo Dune troviamo Budapest, Abu Dhabi, la Giordania e l’Italia.

Nel cast definitivo troviamo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson. Accanto a loro troveremo Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

L’uscita della pellicola è fissata al 3 novembre 2023.

FONTE: Homme Girls