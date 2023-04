Dune 2, la seconda parte del kolossal di Denis Villeneuve, è stato uno dei protagonisti del panel della Warner Bros alla CinemaCon di Las Vegas (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E il panel della major ha coinciso, praticamente, con l’inizio del marketing ufficiale di Dune 2 dato che poi, sulle pagine di Vanity Fair, è arrivato un corposo first look ufficiale che in aggiunta ad alcune foto ufficiali di Paul e Chani (Timothée Chalamet e Zendaya) e degli altri membri vecchi e nuovi del cast propone svariate dichiarazioni del regista Denis Villeneuve e del cast.

Cominciamo, intanto, dalle immagini che potete ammirare qua sotto:

Un rito di passaggio

Ricollegandosi alle battute finali della prima parte, quelle in cui Paul Atreides osserva stupito un Fremen che cavalca un gigantesco verme della sabbia con Chani che gli dice “È solo l’inizio”, il regista di Dune 2 Denis Villeneuve spiega che per il ragazzo riuscire a fare altrettanto sarà come un vero e proprio rito di passaggio per diventare un Fremen:

È una questione di vita o di morte perché se mandi tutto a pu**ane finirsci per ammazzarti. È un rito di passaggio. È così che si diventa adulti nel mondo Fremen. È un concetto molto importante della loro cultura e rispettano questi vermi in quanto semi divinità ed è per questo che hanno questa relazione quasi religiosa con tali creature.

Ma la posta in gioco è alta non solo per un personaggio che già conosciamo come il Paul Atreides di Timothée Chalamet, ma anche per quello della new entry Florence Pugh. Nel film è la principessa Irulan, la figlia dell’Imperatore Shaddam IV (Christopher Walken), il leader supremo della galassia la cui presa sulle varie fazioni sta scivolando inesorabilmente. Spiega il filmmaker che:

La posta in gioco per lei non potrebbe essere più alta di così: teme che suo padre possa perdere il trono, possa perdere ogni cosa. Quando ho incontrato Florence, sono rimasto colpito dalla sua sicurezza, da quanto fosse una giovane donna coi piedi ben saldi a terra, diretta e decisa. C’è qualcosa d’intrinsecamente reale in lei. Mi verrebbe da dire che se un giorno dovesse diventare Primo Ministro non mi stupirei.

A lavorare alacremente per favorire il collasso dell’imperatore, c’è anche Feyd-Rautha, il principe Harkonnen interpretato da Sting nel classico anni ottanta di David Lynch e che qua viene invece interpretato da Austin Butler, candidato quest’anno all’Oscar come Migliore attore grazie alla sua performance in Elvis. Di lui Villeneuve dice che “Porta sullo schermo qualcosa che è un incrocio fra uno serial killer psicopatico e sociopatico e Mick Jagger”.

Dune 2 e la storia d’amore fra Paul e Chani

Al netto dell’epica guerra fra fazioni politiche intergalattiche avverse, la ricerca della spezia e la sopravvivenza su un pianeta ostile, al centro della storia c’è comunque la relazione, anche sentimentale, fra Paul e Chani (Timothée Chalamet e Zendaya). Ed è della costruzione di questa storia che parla Zendaya dalle pagine del magazine:

È stato divertente cercare di capire, nel contesto di questa vicenda futuristica, come potrebbero flirtare questi due personaggi? Come flirterebbero una guerriera spaziale e il giovane duca di un pianeta? Come dimostrano reciproco interesse? Come parlerebbero fra di loro? È stato spassoso navigare ed esplorare queste acque anche in virtù della perplessità che tutti noi provavamo. Penso sia qualcosa di estraneo tanto a noi quando ai personaggi stessi. Per questo abbiamo deciso di comportarci in modo imbarazzante e goffo.

Aggiunge poi Chalamet:

L’universo di Dune è composto da questo mondo fatto di geopolitica complessa e di tonnellate di metafore ecologiche e tecnologiche che sono ancora perfette per il mondo di oggi. Ma al centro di tutto c’è questa storia in cui Chani diventa come una vera e propria bussola morale. È le la forza umanizzante che radica al suolo la profezia messianica che gravità attorno a Paul.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

