Anche se Dune 2 è stato rinviato a marzo del 2024 per colpa del doppio sciopero in corso a Hollywood, quello degli attori e degli sceneggiatori, da Empire continuano ad arrivare online delle informazioni sull’atteso sci-fi di Denis Villeneuve perché la cover story era ormai stata programmata presumibilmente da tempo.

Vi abbiamo già fatto vedere il nuovo sguardo ad Austin Butler, che nel film interpreta Feyd-Rautha, il feroce e imprevedibile assassino che nel film di David Lynch venne interpretato da Sting, e leggere alcune dichiarazioni del filmmaker riportate dal popolare magazine inglese (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso portiamo alla vostra attenzione le parole di Villeneuve circa come Dune 2 continuerà a esplorare la storia d’amore fra Paul (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya):

La Parte Uno è stata come la promessa di qualcosa, ma la Parte Due sarà la realizzazione quella promessa. Sono esausto, ma sono un regista felice. Il primo film era più contemplativo – un giovane uomo che scopre un mondo nuovo. Qui è più un film di guerra. Al centro di tutto, c’è la storia d’amore tra Paul e Chani. Come Paul guadagnerà la sua fiducia, come lei aprirà il suo cuore nei suoi confronti e come troveranno un modo per liberare il mondo di Chani dalla presa degli Harkonnen. È un film molto più emotivo.