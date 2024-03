Durante un’intervista con la BBC Radio 1 di questo giovedì, Zendaya ha parlato con l’emittente del ruolo di Chani interpretato nuovamente in Dune 2 (Dune: Parte due), raccontando in particolare del suo consiglio preferito datole dal regista.

Sembra che Denis Villeneuve utilizzasse un termine molto generico per identificare qualsiasi cosa non fosse presente sul set ma dovesse interagire con gli attori:

“È una delle cose più belle che continuava a dire Denis, “roba fantascientifica”. Se ne andava in giro spiegandoci le scene con le astronavi dicendo ‘ok, qua ci sarà una roba fantascientifica’“.

Ha poi aggiunto:

C’era questa scena con un ornitottero e, mi dispiace dirvelo e rovinarvi la magia, ma quelle astronavi non sono costruite veramente, non sono effetti pratici. Ma dovevo comunque farla atterrare e schiacciare dei bottoni a caso… che non facevano niente. Quindi gli ho chiesto che cosa voleva che facessi nello specifico in quella scena, e lui se ne è uscito con “fai qualche roba fantascientifica, rendilo figo, schiaccia qualche bottone ed esci di lì”.

Ok, “roba fantascientifica”.