Denis Villeneuve ha trovato il prossimo progetto dopo il grande successo di Dune: Parte Due. Non è il terzo film della saga, tratto da Messia di Dune, ma Nuclear War: A Scenario, adattamento del libro finalista per il Pulitzer scritto da Annie Jacobsen.

Il regista è in trattative con la Legendary Pictures che ha acquisito i diritti del libro, pubblicato il 26 marzo, che “esplora uno scenario da conto alla rovescia su cosa accadrebbe nel momento in cui si scatenasse una guerra nucleare, basandosi su decine di nuove interviste esclusive con esperti in campo militare e civile che hanno costruito le armi e si occupano dei piani di reazione, e che sono responsabili delle decisioni da prendere in questi casi”. Villeneuve produrrà la pellicola, e potrebbe anche dirigerla.

Nel dare la notizia, Variety conferma però che la Legendary sta già sviluppando Dune 3 insieme alla Warner Bros.: il regista ha più volte detto di voler dirigere un altro film tra il secondo e il terzo episodio della saga, quindi può essere che Nuclear War: a Scenario sia il film in questione.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety

