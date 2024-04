Non sappiamo quando effettivamente approderà nelle sale l’atteso terzo capitolo di Dune firmato da Denis Villeneuve. Nonostante questo il regista ha recentemente offerto un aggiornamento sul progetto.

Intervistato dal New York Times il regista ha confermato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del film:

Quella rabbia [provata dal personaggio di Zendaya alla fine della seconda parte] è tremenda. Non voglio rivelare cosa farò con il terzo film. So esattamente cosa fare. Lo sto scrivendo proprio in questo momento. Ma c’è molta carne al fuoco e sono molto eccitato per tutto ciò.