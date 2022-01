Nel corso di un podcast con l’ Hollywood Reporter ha parlato del sequel disvelando alcuni dettagli sullo stato dei lavori.

Stando al regista, si tratta del mondo migliore da un punto di vista creativo:

Al momento sono in quella che chiamo “preparazione pacata”, il che significa che stiamo finendo la sceneggiatura e a breve cominceremo gli storyboard. Intanto alla Parte 2 sta lavorando [lo scenografo] Patrice [Vermette]. Siamo in quella fase in cui si sogna, si guarda il soffitto e si pensa al film, è una fase che amo. È il momento in cui tutto è possibile, prima di sbattere contro la realtà.