Nel nuovo numero di Empire , si parla anche digrazie alle dichiarazioni del registache sono state pubblicate anche dalla versione online del magazine.

Ricordiamo che la conferma dell’arrivo di Dune: capitolo due è arrivata a fine ottobre del 2021, mentre, di recente, la prima parte della pellicola ha ricevuto ben 10 nomination agli Oscar, tra cui miglior Film (ma non quella per la miglior regia).

E su Dune: capitolo due, Denis Villeneuve ha potuto regalarci, tramite Empire appunto, qualche interessante aggiornamento:

Dovremmo cominciare a girare entro la fine dell’estate. Posso dire che per la maggior parte è già tutto progettato. La cosa che ci aiuta ora come ora è che è la prima volta che torno a rivisitare un universo. Quindi lavoro con la stessa troupe, tutti sanno già cosa fare e sappiamo già quale sarà l’aspetto della pellicola. Questo film rappresenterà una sfida non indifferente, ma sappiamo già dove stiamo per appoggiare i nostri passi. La sceneggiatura è pronta. Mi sento fiducioso. Francamente, l’unica grande incognita per me, ora come ora, è la pandemia.