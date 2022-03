Finalmente, a qualche mese di distanza dalla conferma chesi farà, arriva una prima, interessante notizia di casting secondo la qualesarebbe in fase di trattative per entrare nel cast del kolossal di Denis Villeneuve.

Se tutto andrà in porto, l’attrice inglese, che di recente abbiamo visto nella serie TV dei Marvel Studios Hawkeye (ECCO LA NOSTRA SCHEDA) sarà il primo nuovo ingresso nel cast della pellicola le cui riprese dovrebbero partire entro la fine dell’estate.

Per Dune: capitolo due, Denis Villeneuve dovrà procede al casting di tre parti molto importanti: quella dell’Imperatore Shaddam IV, il reggente che ha deciso di spedire la famiglia Atreides su Arrakis, Feyd-Rautha, l’astuto nipote del barone a capo della famiglia Harkonnen, e la principessa Irulan, la figlia dell’imperatore. Chiaramente Florence Pugh è collegata a quest’ultima parte citata.

Le trattative sono in corso anche se potrebbero andare incontro a qualche ostacolo. Innanzitutto la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura e, stando alle informazioni note, la star starebbe attendendo di prendere in esame la versione definitiva dello script. Poi c’è il biopic su Madonna per cui Florence Pugh è in shortlist. Un altro elemento che, purtroppo, deve essere tenuto in considerazione è il conflitto in Ucraina. Il primo Dune è stato infatti girato nei teatri di posa Ungheresi Origo Studios e non è detto che questa sede possa essere confermata anche per il sequel della pellicola sci-fi uscita lo scorso settembre data la prossimità geografica.

Insomma: l’ingresso di Florence Pugh nel cast di Dune: capitolo due non può ancora essere dato per scontato.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Florence Pugh in Dune: capitolo due? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: via The Hollywood Reporter