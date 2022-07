Quando partiranno le riprese di Dune: Capitolo Due, l’attesissimo kolossal sci-fi di Denis Villeneuve che riprenderà il discorso lasciato in sospeso con la prima parte?

Alla fine di ottobre dello scorso anno, il regista canadese spiegava che, a suo modo di vedere, era abbastanza improbabile che la lavorazione potesse partire prima dell’autunno del 2022:

È troppo presto. Abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Molto più probabilmente partiremo verso l’autunno e, anche così, sarebbe troppo presto [ride, ndr.]

Ora però qualcosa sembra essere cambiato. Secondo alcune nuove indiscrezioni, la lavorazione di Dune: Parte Due dovrebbe partire in Ungheria, a Budapest, il prossimo 21 luglio. Ma c’è dell’altro. In realtà le riprese preliminari di seconda unità sono già cominciate qua nel nostro paese, per la precisione in Veneto, ad Altivole. La location scelta dalla produzione di Dune: Capitolo Due è quella della Tomba di Brion che, come segnala Wikipedia:

La tomba Brion è un complesso funebre monumentale, situato lungo l’originale confine del piccolo cimitero di San Vito, nella frazione d’Altivole in provincia di Treviso. Venne progettata e realizzata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa su commissione (1969) di Onorina Tomasin-Brion, per onorare la memoria del defunto e amato congiunto Giuseppe Brion, fondatore e proprietario della Brionvega, e conservarvi le sue spoglie, e quelle di alcuni parenti. Il complesso venne eretto tra il 1970 ed il 1978, anno in cui lo stesso Scarpa morì, a seguito di una caduta da una scala in un negozio a Sendai, in Giappone. L’opera venne quindi ultimata sui progetti dell’architetto, che vi fu anche sepolto, secondo quanto richiesto nel proprio testamento, in un punto discreto di congiunzione tra la sua monumentale creazione e il vecchio cimitero del paese.

Qualche giorno fa abbiamo invece appreso che la Warner Bros e la Legendary hanno rimandato, di poco, l’uscita del film: al posto di uscire il 20 ottobre del 2023, esordirà nei cinema il 17 novembre del 2023 e avrà dunque modo di sfruttare maggiormente le opportunità d’incasso che, negli Stati Uniti, vengono offerte dalla festività del Giorno del Ringraziamento.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

Trovate tutte le informazioni su Dine: Capitolo Due nella nostra scheda del film!

Fonte: Deadline