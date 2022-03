sarà nei cinema il 20 ottobre 2023 e a quanto pareè a buon punto nella preparazione della seconda parte del suo kolossal sci-fi che sarebbe già in fase di preproduzione ben aavviata.

Gli ultimi aggiornamenti sul lungometraggio targato Warner – Legendary arrivano dalle pagine di Collider che ha pubblicato alcune dichiarazioni rilasciate proprio dal regista di Dune: capitolo due, Denis Villeneuve.

Il filmmaker canadese ha spiegato che tutto sta procedendo a velocità sostenuta, anche perché – come aveva già detto in precedenza – si tratta di dover continuare a sviluppare un mondo le cui regole e basi sono già state poste dalla pellicola arrivata lo scorso settembre nei cinema dello stivale. Attualmente ha già una sceneggiatura in mano anche se, ha voluto puntualizzare, in un progetto come questo è tutto in continua evoluzione:

Con il primo si è trattato di assicurarci di atterrare in quel mondo e far sì che il film venisse accettato. Ora si tratta di portare a compimento la storia raccontata dal primo libro ed è come se ci fossero delle premesse che stanno nel primo film che ho bisogno d’ignorare. Per certi versi mi verrebbe da dire che con questo secondo capitolo ci sia anche più pressione.

Poi sulla già citata sceneggiatura aggiunge:

La sceneggiatura è praticamente pronta, ma si tratta sempre di un work in progress. E sarà un work in progress fino al final cut, ma di sicuro si è solidificata. Ho una sceneggiatura in mani e siamo in fase di preproduzione ora.

Villeneuve ha anche confermato che i suoi piani prevedono un uso anche più massiccio del formato IMAX:

Il direttore della fotografia, Greig Fraser, ed io ci siamo innamorati di questo formato che sarà presente anche in questo film, probabilmente ce ne sarà anche più che nel primo. Anzi, sicuramente.

Restando in zona Dune: capitolo, è notizia recente che Austin Butler, protagonista di Elvis di Baz Luhrmann, è in trattative per entrare nel cast nei panni di Feyd-Rautha mentre Florence Pugh sarebbe in corsa per la parte della principessa Irulan.

