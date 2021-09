Qualche giorni fa, il film di Denis Villeneuve basato sulla seminale opera di Frank Herbert, è stato presentato al Festival del cinema di Venezia. Noi di BadTaste vi abbiamo già proposto la nostra recensione e la nostra videorecensione che trovate linkate qua sotto.

Ma cosa ne pensa la stampa internazionale? Su Rotten Tomatoes, al momento, sono elencate e segnalate solo 34 recensioni, di cui 17 appartenenti alle firme e alle testate di punta americane e inglesi. Vi proponiamo una rassegna dei pareri proposti.

Cominciamo dall’Hollywood Reporter che accoglie il kolossal con una certa freddezza:

In parte viaggio dell’eroe in parte storia di sopravvivenza, il film vi lancia di continuo addosso degli arcani dettagli che potrebbero esaltare i geek di Frank Herbert, ma lasciare alquanto freddi tutti gli altri.

Impressione condivisa anche da IndieWire:

A conti fatti, Dune assomiglia davvero a un sogno dato che è tutto tagliato su una nota così piatta e irrisolta che non puoi davvero credere che qualcuno l’abbia voluto fare di proposito.

Decisamente più esaltata ed esaltante la recensione da 5 stelle pubblicata da Empire:

Un adattamento avvincente e maestoso di (metà) del romanzo di Frank Herbert che riuscirà a stupire gli accoliti già esistenti, ne attirerà di nuovi incollandoli sulle sue visioni alimentate dalla Spezia. Se non dovessero mai fare la Parte Due sarebbe una farsa.

Entertainment Weekly, pur promuovendo il lungometraggio con una B, sottolinea comunque che chi non ha letto il romanzo da cui prende le mosse, potrebbe avere qualche difficoltà nel comprendere al meglio la storia:

Se ti sei già immerso nella mitologia di Herbert, ti emozionerai per ogni parola sussurrata. Se ti avvicinerai a questo film senza conoscere la differenza fra uno scudo Holtzman e un buco nel pavimento, dovrai fare i conti con una passeggiata più lunga.

Decisamente poco esaltato il parere di Variety:

Non è solo che la storia perde il suo ritmo. Perde proprio ogni senso di investimento emotivo da parte del pubblico.

Tornando alle “Recensioni da 5 stelle” c’è il Guardian secondo cui “Dune ci ricorda cosa possono essere i blockbuster hollywoodiani” e The Wrap che lo definisce, senza mezzi termini, come “un formidabile risultato cinematografico, un gigantesco pezzo d’atmosfera che può essere inebriante nella sua oscura bellezza”.

Noi di BadTaste celebreremo l’arrivo in sala del blockbuster con una grande proiezione evento sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo: l’appuntamento è fissato al 16 settembre alle ore 21:00! Come sempre, introdurremo il film e dopo la proiezione registreremo le reazioni del pubblico realizzando poi un video!

PREACQUISTA QUI IL TUO BIGLIETTO

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!