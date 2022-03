Anche se Denis Villeneuve non rientra fra i nominati per la Miglior Regia, il suosarà comunque uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar considerato che figura in ben dieci categorie.

A margine di un incontro fra Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Steven Spielberg (West Side Story) e Denis Villeneuve organizzato dalla Director’s Guild of America, il regista del kolossal Warner Bros ha potuto raccontare un interessante aneddoto sulla lavorazione di Dune.

Denis Villeneuve ha spiegato che per elaborare le scene relative alle visioni di Paul Atreides (Timothée Chalamet) ha attinto alle sue esperienze personali, nello specifico alla “pesante botta” avuta dopo aver mangiato una banana cake arricchita da una spezia particolare: la marijuana.

Il filmmaker spiega:

La verità è che c’è una cosa che mi ha aiutato molto a dirigere Timothée Chalamet. Un po’ di mesi prima di cominciare a girare il film mio figlio aveva cucinato una banana cake. E la banana cake è molto “speziata” per così dire e ho avuto il peggior trip della mia vita. Ma mi ha aiutato tremendamente, per quanto stupido possa sembrare, è utile provare le cose in prima persona di tanto in tanto. Quel terribile trip causato dalla marijuana mi ha profondamente aiutato a dirigere le scene con le visioni di Paul, per spiegargli lo stato che stavo ricercando. E stranamente, quando ho menzionato la banana cake a Timothee, lui ha afferrato subito. Ecco la verità! Ma voi non provateci eh!

Trovate tutte le informazioni su Dune di Denis Villeneuve nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate di questo aneddoto? Se siete iscritti a badTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!