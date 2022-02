La settimana scorsa sono state rese note le candidature ai prossimi premi Oscar e, in quell’occasione,, il kolossal sci-fi di, ha ricevuto ben 10 nomination.

In mezzo a queste 10 nomination figura quella per il Miglior Film, ma non quella per la Miglior Regia. Qualche giorno fa, Josh Brolin, interprete di Gurney Halleck in Dune di Denis Villeneuve, ha già avuto modo, da una parte, di congratularsi con il team per le candidature ricevute, ma, dall’altra, anche di criticare l’Academy per aver ignorato colui che ha reso possibile l’arrivo in sala di una pellicola come questa, ovvero sia il già citato Villeneuve (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La questione è stata poi commentata anche dal diretto interessato, Denis VIlleneuve, che in una chiacchierata fatta con Movie Maker si è espresso in maniera decisamente più “morbida” e conciliante di Josh Brolin.

Queste le sue parole a riguardo:

Francamente, se mi avessi detto qualche mese fa che saremmo finiti nella gara degli Oscar, che avremmo raggiunto questo genere di riconoscimento, non ci avrei creduto. È davvero toccante. Se vieni nominato è una cosa bella, ma non do niente per dovuto o per scontato e sono già decisamente compiaciuto da quello che abbiamo ottenuto.

Dune è arrivato nelle sale dello stivale lo scorso 16 settembre. A fine ottobre del 2021, la Warner Bros ha ufficializzato l’arrivo della Parte 2, che è attualmente prevista per il 2023. Trovate tutte le informazioni, le notizie e gli approfondimenti su Dune nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate delle osservazioni fatte dal regista sulla corsa agli Oscar e le nomination ricevute dalla sua pellicola? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: via YouTube