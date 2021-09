La Universal e la Warner Bros possono finalmente tirare un sospiro di sollievo:hanno infatti finalmente una data di uscita in Cina, il più grande mercato cinematografico al mondo, fondamentale per garantire un ritorno soddisfacente al box-office internazionale, soprattutto per due pellicole dal budget così elevato.

Dune sarà il primo a uscire, il 22 ottobre, in contemporanea con il lancio americano. Questo dovrebbe garantire alla Warner che il film non subisca un particolare impatto dal lancio simultaneo al cinema e su HBO Max negli USA, che ha fortemente penalizzato gli stessi titoli Warner usciti nei mesi scorsi a causa della pirateria. La disponibilità nei cinema cinesi, assieme a una forte campagna marketing, dovrebbe insomma far propendere il pubblico locale per la sala.

Il venticinquesimo film di James Bond arriverà il weekend successivo, il 29 ottobre, tre settimane dopo il lancio americano. Entrambe le pellicole hanno già ricevuto il visto censura dal ministero cinese.

Ricordiamo che il 1 ottobre si apre una settimana di festività nazionali in Cina: per tutta la prima metà del mese, non verranno distribuiti film internazionali, lasciando spazio a pellicole patriottiche (quest’anno è il centenario della nascita del locale partito comunista). Dopo tre weekend di film cinesi, quindi, Dune potrebbe avere un bel trampolino di lancio.

La pirateria rimane comunque una minaccia: Dune è già uscito al cinema a Taiwan e Hong Kong, mentre No Time to Die uscirà il 29 settembre. Copie illegali dei film con sottotitoli in cinese potrebbero quindi arrivare presto online.

Ricordiamo che blockbuster come Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli non hanno ancora ricevuto una data di uscita. Il primo film è stato irrimediabilmente danneggiato dalla disponibilità in digitale: in Cina, infatti, è stato in cima alle classifiche tra i titoli più scaricati illegalmente. Shang-Chi, invece, è uscito in esclusiva cinematografica e potrebbe avere ancora dei margini di “salvezza”, ma sembra che difficilmente otterrà una data dopo le polemiche legate ad alcune dichiarazioni di Simu Liu.

