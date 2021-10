Nei dati definitivi del weekend,ha incassato ben 41 milioni di dollari in Nordamerica. La cifra è superiore ai 40 milioni comunicati ieri sera, che si basavano su una proiezione sulla domenica poi corretta al rialzo – caso alquanto raro che dimostra ancora una volta come in quest’epoca di pandemia il comportamento degli spettatori sia difficile da prevedere.

La Warner Bros. ha quindi comunicato gli incassi ufficiali dall’esordio: domenica il film ha raccolto 9.78 milioni di dollari, in calo solo del 29% rispetto ai 13.7 milioni di sabato. La proiezione iniziale parlava di un calo più pronunciato, circa il 35%, ma evidentemente grazie al passaparola positivo la pellicola ha retto molto meglio del previsto nella giornata di domenica. Questo dovrebbe anche far ben sperare per la tenuta durante la settimana. Uno dei principali problemi dei film Warner distribuiti nel 2021 è stato il calo considerevole degli incassi nel secondo weekend di sfruttamento, a causa della disponibilità in streaming su HBO Max, ma può essere che Dune faccia caso a sé. Questo è senza dubbio l’auspicio del regista Denis Villeneuve, che sta ancora aspettando un via libera ufficiale alla seconda parte del suo adattamento. Attualmente, comunque, si pensa a un calo del 60% durante il weekend di Halloween, quando usciranno anche Antlers e Last Night in Soho.

Anche gli incassi internazionali del weekend sono stati rivisti al rialzo di circa 1.6 milioni di dollari: al momento il film è salito a 223.2 milioni in tutto il mondo.

Ma quante persone hanno visto Dune su HBO Max? La Warner Bros. non ha voluto comunicare dati di ascolto. Finora i dirigenti della major hanno sempre detto che i film che hanno successo al cinema hanno successo anche sulla piattaforma, mentre i flop sul grande schermo fanno lo stesso anche sul piccolo schermo. Samba TV, un servizio di terze parti che calcola gli ascolti delle piattaforme streaming sui televisori (quindi omettendo computer, tablet e smartphone), ha stimato in 1.9 milioni gli account HBO Max che si sono sintonizzati sul film tra giovedì e domenica (guardando almeno 5 minuti di film). Si tratta di una cifra superiore a quella di Zack Snyder’s Justice League, In The Heights – Sognando a New York e Mortal Kombat.

Ricordiamo che HBO Max al momento ha quasi 42 milioni di abbonati negli Stati Uniti, in calo rispetto ai 43.5 milioni di abbonati del trimestre precedente (un calo dovuto alla fine di un accordo con i canali Amazon).

