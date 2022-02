, interprete di Gurney Halleck indi, non ha accettato di buon grado il fatto che, in mezzo alle 10 nomination agli Oscar ricevute dal kolossal sci-fi tratto dal libro di Frank Herbert, non ci sia anche quella per la Miglior Regia.

L’attore ha postato un video su Instagram che dapprima parte in maniera decisamente positiva, come è giusto che sia. Si congratula con tutte le persone che hanno lavorato duramente a Dune complimentandosi per le nomination ricevute, ma poi, nel momento in cui è passato a parlare di Denis Villeneuve, il tono di Josh Brolin cambia diventando decisamente più veemente e critico verso l’Academy:

Quello che provo per il fatto che Denis Villeneuve non sia stato nominato a Miglior Regista è qualcosa d’incredibile, paralizzante e sconcertante. È davvero uno di quegli accadimenti che ti portano a domandarti “Ma siamo seri?”. Non capisco davvero come si possano dare 10 nomination a un film e poi veder ignorata la persona che ha reso possibile l’impossibile di quel libro. Ti fa capire che è tutto straordinario, ma anche una st*onzata incredibilmente idiota.

Trovate il video Instagram di Josh Brolin direttamente qua sotto:

Dune è uscito nei cinema italiani lo scorso 16 settembre. A fine ottobre del 2021, la Warner Bros ha ufficializzato l’arrivo della Parte 2, prevista per il 2023. Trovate tutte le informazioni, le notizie e gli approfondimenti su Dune nella nostra scheda del film!

