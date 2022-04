In una recente intervista con Collider ha parlato della sua delusione per l’esclusione di Denis Villeneuve dalle candidature agli Oscar per

Ecco le parole dell’attore:

È stata la decisione più stupida e insensata… voglio dire, è il motivo per cui le esclusioni fanno rumore e ne parliamo tanto, ma mai e poi mai questo lo avrei ritenuto possibile. Eppure, pensando agli Oscar, ci sono molte cose impossibili che si sono verificate, perciò al momento fa tutto parte del gioco. Non so, è una conseguenza della mentalità post-Covid? Non lo capisco.

Ha poi concluso:

[Denis] ha tenuto le redini di tutto, è la sua creazione, la sua visione.

Trovate tutte le informazioni su Dune di Denis Villeneuve nella nostra scheda del film!

BadTaste è anche su Twitch!