Nel corso di un’intervista con ComicBook per la promozione di Dune: Parte 2, Austin Butler ha parlato della voce del suo personaggio, Feyd-Rautha, e dei richiami alla voce di “suo padre”, il barone Harkonnen, interpretato da Stellan Skarsgård.

Ovviamente non si è trattato di qualcosa di casuale:

Non gli ho detto che lo avrei imitato, in realtà. In effetti l’altro giorno mi ha detto: “Non te l’ho mai chiesto, ma come hai fatto a parlare come me?“. Gli ho detto che lo avevo ascoltato tantissime volte, e poi ho lavorato con un insegnante di dizione strepitoso chiamato Tim Monich, che Timothée [Chalamet] conosce bene. Abbiamo lavorato sodo.