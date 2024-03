Dune: parte due è quasi interamente immerso nella sabbia di Arrakis e nella sua luce così prepotente da desaturare ogni altro colore. In uno dei pochi stacchi che si concede assistiamo a una clamorosa sequenza di lotta tra gladiatori. È la festa in cui Feyd-Rautha può soddisfare la sua sete di sangue. La sequenza rappresenta una svolta nei piani orditi dal barone Vladimir Harkonnen. Nell’equilibrio del film è la presentazione del nuovo villain ed è una sezione quasi a se stante, sia per ciò che accade che per lo stile visivo adottato.

L’estetica dei gladiatori di Dune

Denis Villeneuve e il direttore della fotografia Greig Fraser hanno optato per riprendere la lotta che si svolge sotto il sole nero di Giedi Prime in bianco e nero infrarosso. Questo ha costretto a ripensare il modo in cui si costruiscono i set e la logica dietro i costumi. La plastica nera in cui sono avvolti gli Harkonnen risultava infatti bianca nell’obiettivo della speciale cinepresa.

È stata una delle prime sequenze girate, dato che richiedeva un ampio lavoro di effetti speciali per la folla, e ha richiesto diversi tentativi sia sulle stoffe dei vestiti che sul materiale con cui costruire l’arena per avere l’effetto desiderato. L’idea dietro all’uso degli infrarossi è coerente con la poetica di Villeneuve. Un regista che cerca spesso qualcosa che l’occhio non piò vedere ma la cinepresa, o lo schermo cinematografico, sì. Si ritrova un concetto simile, di accesso a una realtà invisibile, nella parete bianca di Arrival o nella “presenza immateriale” di Joi in Blade Runner 2049. Villeneuve ha già usato tecniche simili come la visione notturna, insieme a Roger Deakins, per la sequenza nel tunnel di Sicario. Fraser ha lavorato con gli infrarossi in Zero Dark Thirty e Rogue One: A Star Wars Story. Insomma: i due sapevano già bene come muoversi.

Dalle scelte della fotografia ai suoni della battaglia

Il particolare aspetto visivo non è tutto. L’evento non doveva assomigliare a una competizione sportiva moderna vista in un qualsiasi stadio da normali tifosi. Non ci sono applausi tra il pubblico, i rumori sono di altro tipo. Il sound designer Dave Whitehead ha registrato in Nuova Zelanda selezionando come voci un gruppo di uomini presi dalla scena punk e death metal per produrre i suoni della folla.

Ci sono state molte discussioni sulla forma che avrebbe dovuto avere l’arena e dove si sarebbero disposti i principali gruppi di potere. Non è casuale la distanza che hanno le Bene Gessetti rispetto agli Harkonnen. Doveva essere molto diversa dalla classico immaginario dei gladiatori, da qui la forma triangolare e l’assenza di sabbia, per staccare nettamente da Arrakis. L’ingresso di Feyd-Rautha nell’arena doveva stabilirlo come villain contrapposto a quello che, in quel momento, era l’eroe Paul. Un rovescio della medaglia destinato a confrontarsi con lui.

In tutto, ha ammesso il montatore Joe Walker, per dare forma alla sequenza hanno impiegato 16 mesi di lavoro, dai primi concept all’ultimo tocco di montaggio. Ne valeva la pena per uno dei momenti di cinema più iconici di questa seconda parte.

LEGGI – Dune 2 è un blockbuster che è una clamorosa eccezione

Trovate tutte le informazioni su Dune 2 nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: Variety

Classifiche consigliate