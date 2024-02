Dune sta per tornare. Oltre al protagonista, Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet, saranno molti i personaggi che rivedremo: da Chani (Zendaya) a Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

A tornare sarà anche il temibile Barone Harkonnen interpretato da Stellan Skarsgård. In un’intervista con Screen Rant l’attore spiega il cambiamento di alleanze adottato dal suo personaggio. Nello specifico, l’allontanamento da Glossu Raban (Dave Bautista) e l’avvicinamento a Feyd-Rautha (Austin Butler).

La Bestia Rabban ha fatto errori, e non si prende cura di Arrakis come dovrebbe. Essendo l’uomo pragmatico che sono, non mi interesso più di lui. È brutale per lui, ma è così che stanno le cose. Poi, quando scopro Feyd-Rautha, quasi mi innamoro di lui perché vedo una crudeltà incredibile. Mi sta quasi superando in astuzia e nel fare il bastardo. È davvero eccellente!