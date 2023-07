In una recente intervista con Collider, Rebecca Ferguson ha parlato dell’attesissimo Dune 2 diretto da Denis Villeneuve.

L’attrice, tornata a interpretare Lady Jessica, madre del protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet), ha parlato con grande entusiasmo del progetto:

Sto sorridendo tantissimo in questo momento, è un film così bello, caz*o. Mi emoziono a parlarne perché amo Denny (Villeneuve) e amo Greig (Fraser, direttore della fotografia) e amo la squadra. Ma ragazzi, la prima parte è fenomenale, colossale e grandiosa; è intima, piena di primi piani e di recitazione. Ma non è assolutamente nulla rispetto alla parte due. Il secondo è come un pugno nello stomaco, è irreale.

Ha continuato:

Non ho visto il film. Ho letto la sceneggiatura e ho visto il girato. Sono andata sul set anche quando non filmavo, cosa che tra l’altro non faccio perché sono sempre troppo impegnata, stanca e non mi importa davvero. In questo caso non è stato così, volevo vedere le scene, Austin Butler in azione. È incredibile, non ci sono parole. I costumi, i costumi di Jacqueline West, quello che Austin apporta al personaggio, quello che fa Christopher Walken. Voglio dire, è surreale.