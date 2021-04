Quando laha annunciato che, a partire dae per tutto il 2021, tutti i film dello studio sarebbero arrivati, negli Stati Uniti, contemporaneamente al cinema e in streaming su HBO Max, c’è stato chi comenon ha accolto con gioia la prospettiva di veder debuttare il suosia al cinema che online.

A inizio gennaio le trattative fra la Warner e la Legendary, lo studio che ha finanziato in larga parte il budget tanto di Dune quanto di Godzilla vs Kong, erano ancora in corso e se per il monster movie si è scelto effettivamente di percorrere la strada della release ibrida, per il kolossal di Villeneuve non si è ancora stabilito nulla.

Nel report sugli incassi di Godzilla vs Kong pubblicato da Deadline, viene spiegato che proprio i lauti guadagni che la pellicola di Adam Wingard ha generato al botteghino nonostante la pandemia e la possibilità di vedere il film anche comodamente a casa in streaming, il lungometraggio è proiettato verso i 300 milioni di dollari d’incasso, sono diventati un’arma in mano alla Legendary per spingere verso la distribuzione cinematografica esclusiva di Dune.

Il magazine scrive:

Non è stato ancora deciso se l’altro titolo della Legendary distribuito dalla Warner, Dune, sarà in day-and-date al cinema e in streaming su HBO Max. E questo nonostante il servizio streaming stia ancora continuando a promuovere la pellicola nel catalogo del 2021. Il successo ottenuto da Godzilla vs Kong nello scorso fine settimana costituisce però un valido argomento a favore della Legendary nelle negoziazioni con la Warner finalizzate a ottenere l’esclusiva della distribuzione in sala. Ci sono anche molte seconde e terze parti che, in aggiunta alla Warner, potrebbero beneficiare, nell’ecosistema del box office domestico (americano, ndr.), dalla gloria di Godzilla vs Kong.

Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della vicenda…

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.