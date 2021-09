Prosegue la corsa dial box-office italiano: ieri il film di Denis Villeneuve è rimasto in testa battendo le nuove uscite e incassando altri 167 mila euro (un calo di circa il 60% rispetto a una settimana fa), per un totale di oltre tre milioni di euro in otto giorni – per la precisione, 3.1 milioni di euro. Il blockbuster insomma continua a dare ottimi risultati, nonostante l’arrivo di nuovi titoli in top-ten.

Al secondo posto apre infatti Space Jam – New Legends: il film per tutta la famiglia incassa 136 mila euro, e potrebbe crescere nel corso del weekend. Il podio si completa con un film più adulto e cinephile, ovvero Tre Piani di Nanni Moretti, che al terzo posto apre con 69 mila euro.

Al quarto posto tocca all’horror: Escape Room 2 debutta a debita distanza con 20 mila euro. Quinta posizione per Qui rido io, che incassa 18 mila euro e sale a 867 mila euro complessivi. Al sesto posto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli perde molto terreno e incassa 15 mila euro, per un totale di quasi 3.5 milioni di euro. Apre all’ottavo posto Paw Patrol – il film, che dopo le anteprime incassa altri 9.400 euro e sale a 64 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 23 / 9 / 2021

DUNE – € 167.523 / € 3.163.173 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 136.690 / € 136.690 TRE PIANI – € 69.271 / € 69.271 ESCAPE ROOM 2: GIOCO MORTALE – € 20.356 / € 20.356 QUI RIDO IO – € 18.373 / € 867.084 SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 15.614 / € 3.486.413 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 9.473 / € 2.707.508 PAW PATROL – IL FILM – € 9.402 / € 64.398 SUPERNOVA – € 5.638 / € 152.145 BENVENUTI IN CASA ESPOSITO – € 3.891 / € 8.160

Fonte: Cinetel