L’attore ha parlato proprio del fatto che “tutto il cast” sarà in Italia per presentare la pellicola:

Non riesco a crederci. Jason Momoa è nel film numero 1 su Netflix al momento, Sweet Girl, che ho appena visto. E poi Zendaya, sin da quando abbiamo iniziato le riprese, ha avuto tutto questo successo con Euphoria e Malcolm & Marie. Far parte di questo cast ed essere addirittura uno dei protagonisti è un caz*o di sogno. E non dimentichiamolo, so che ne ho già parlato, ma Il Cavaliere Oscuro è il film che mi ha spinto a fare l’attore. La colonna sonora era firmata da Hans Zimmer, che ha realizzato quella di Dune. […] Non riesco a crederci.

Sull’incontro con Villeneuve:

Ero a metà dal libro quando ho ricevuto la telefonata che [Denis Villeneuve] sarebbe stato il presidente di giuria a Cannes, ero a Londra a prepararmi per le riprese di The King. Mi chiese di andare da lui e così recuperai velocemente la seconda metà del libro. Perciò la prima parte è tutta annotata e piena di pensieri e idee, la seconda fui costretto a divorarla.

Sull’importanza di Dune:

Così tanti elementi della cultura popolare, film e libri devono tanto a Dune, sono rimasto sconvolto dallo scoprire quanto il libro significhi per certe persone. Lo paragono un po’ a ciò che per la nostra generazione è stato Harry Potter.

Quanto al secondo film, con Zendaya questa volta in un ruolo chiave:

Assolutamente, Chani avrà un ruolo enorme nel prossimo film. Non so se c’è già uno script, ma sulla base del libro, lei e Lady Jessica [Rebecca Ferguson] avranno tanto da fare insieme, mettiamola così.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Denis Villeneuve ha curato la regia del film.

La data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 22 ottobre, in quelle italiane al 16 settembre.

