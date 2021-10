LEGGI ANCHE – La Warner Bros dà per scontato Dune – Parte Due ed è pronta anche a parlare del futuro di Matrix

In esclusiva per ScreenRant.com sono approdate in rete alcune pagine tratte da The Art and Soul of Dune, ovvero l’artbook ufficiale che ci porta nel dietro le quinte della realizzazione e del concepimento didi Denis Villeneuve arrivato nelle nostre sale a metà settembre.

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.

