vince il secondo weekend consecutivo al box-office italiano, e si festeggia una crescita negli incassi generali anche grazie a un’ottima domenica, nella quale sono stati raccolti più di 1.8 milioni di euro. In quattro giorni, tra giovedì e domenica, sono stati incassati complessivamente ben 4.8 milioni di euro (685 mila euro), e per la prima volta dall’inizio della pandemia due film incassano più di un milione di euro. Osservando la classifica, si può notare che l’offerta di nuovi titoli sta finalmente diventando molto variegata: abbiamo il blockbuster hollywoodiano fantascientifico, il film per tutta la famiglia, il titolo da festival, il cartone animato per bambini, l’horror solo nelle prime cinque posizioni. Ma andiamo con ordine.

Dune, dicevamo, incassa altri 1.4 milioni di euro tenendo decisamente rispetto al suo primo weekend e salendo così a 4.4 milioni di euro. Al secondo posto Space Jam: New Legends, forte di un ottimo sabato e un’ottima domenica, debutta con quasi 1.2 milioni di euro in quattro giorni: un risultato molto incoraggiante se si pensa che la pellicola è disponibile da mesi in streaming su HBO Max negli Stati Uniti.

Al terzo posto Tre Piani di Nanni Moretti incassa 631 mila euro, seguito da Paw Patrol – Il Film, che incassa altri 258 mila euro e sale così a 313 mila euro complessivi. Quinto posto per Escape Room 2 – Gioco Mortale, che debutta con 225 mila euro. Al sesto posto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli raccoglie altri 208 mila euro, portandosi così a 3.6 milioni di euro. Settima posizione per Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, che incassa 174 mila euro e sale a 2.8 milioni di euro.

Scende all’ottavo posto Qui rido io: il film di Mario Martone incassa 172 mila euro e sale così sopra il milione di euro. Nono posto per Il giro del mondo in 80 giorni, che incassa 125 mila euro e sale a 549 mila euro complessivi. Chiude la top-ten Me contro te – Il mistero della scuola incantata, che nel corso del weekend ha superato i 5 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 23-26 / 9 / 2021

DUNE – € 1.412.785 / € 4.408.435 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 1.197.092 / € 1.197.092 TRE PIANI – € 631.230 / € 631.230 PAW PATROL – IL FILM – € 258.729 / € 313.725 ESCAPE ROOM 2: GIOCO MORTALE – € 225.966 / € 225.966 SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – € 208.935 / € 3.679.733 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO – € 174.389 / € 2.872.424 QUI RIDO IO – € 172.545 / € 1.021.482 IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI – € 125.115 / € 549.612 ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA – € 64.575 / € 5.044.318

Fonte: Cinetel