Hugh Grant racconta di quanto è stato stalkerato da un hot dog al San Diego Comic-Con

In un’intervista con Collider, Hugh Grant ha raccontato un aneddoto, inquietante quanto divertente, capitatogli durante la presentazione allo scorso San Diego Comic-Con di Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri (GUARDA IL TRAILER).

L’attore ha rivelato che era molto nervoso in quell’occasione in quanto si sentiva “vecchio” e “passé” rispetto al co-protagonista Chris Pine e temeva che la sua apparizione sul palco sarebbe stata accolta da un “silenzio di tomba”. Il collega, presente anch’esso alla chiacchierata, ha ribattuto sottolineando che non è stato così e che i presenti hanno apprezzato l’opportunità di vederlo. Grant allora ha aggiunto:

In quella convention c’era solo una persona che mi amava davvero, ed era vestita per tutti e tre i giorni da hot dog. E mi seguiva ovunque andassi. Non riuscivo a liberarmi di lui. Ricordi l’hot dog? Ero terrorizzato. Ho ancora degli incubi su di lui!

Nel cast del film, in arrivo il prossimo 30 marzo, anche Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez. Trovate tutte le informazioni su Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, nella nostra scheda!

Cosa ne pensate delle parole di Hugh Grant su Dungeons & Dragons? Lasciate un commento!

FONTE: Collider