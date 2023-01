Dungeons & Dragons: i registi sul bilanciamento dell’ironia con la posta in gioco per i personaggi

Nel corso di un’intervista fatta con Total Film (via CBR), i registi di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il fantasy basato sul popolare gioco di ruolo in uscita a fine marzo nei cinema italiani, hanno potuto parlare di come hanno lavorato per bilanciare l’ironia del film con la posta in gioco per i personaggi.

Nello specifico, Jonathan Goldstein dice che non ci sono tanti film simili a Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri dai quali poter trarre ispirazione sul bilanciamento dei due elementi poc’anzi citati e che, per certi versi, il filone che hanno osservato in tal senso è stato il Marvel Cinematic Universe:

Non ci sono tanti film su cui basarsi perché quanti fantasy/comedy/action film ci sono? Non molti. Con il Marvel Cinematic Universe è come trovarsi di continuo su questa ride super divertente in cui si ride spesso. Ma c’è spesso e volentieri in ballo anche la fine del mondo che era un po’ anche il nostro target.

Del rapporto fra Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e il Marvel Cinematic Universe ne abbiamo discusso anche noi di BadTaste nel corso della nostra intervista esclusiva fatta a Lucca Comics 2022 con Jonathan Goldstein, John Francis Daley o Jeremy Latcham, rispettivamente registi e produttore dell’atteso blockbuster. Una domanda nata proprio dal fatto che Jeremy Latcham ha collaborato con i Marvel Studios agli albori della saga. Potete leggere le loro considerazioni in questa pagina!

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023.

