In un’intervista con ScreenRant, John Francis Daley, co-regista di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE) ha spiegato perché, per il cast del film, è stato molto utile cimentarsi insieme nel gioco di ruolo prima di iniziare le riprese. Ecco le sue parole:

Credo che sia servito a testare la chimica dei nostri attori e a permettere loro di calarsi nei loro ruoli nel film senza dover fare le prove in modo rigoroso secondo le regole. Molto spesso, quando si ha a disposizione un tempo per le prove così limitato, soprattutto durante il Covid, si vuole sentire le scene il più rapidamente possibile, in modo da poter fare degli aggiustamenti.

Ma c’è sicuramente qualcosa da dire sulla possibilità di affrontarle con uno stile più sciolto e improvvisato. Non si tratta necessariamente di tirare fuori quelle battute improvvisate e inserirle nel copione. Ma semplicemente [un modo] per far entrare i nostri attori nei loro personaggi e comunicare tra loro in un modo che i loro personaggi hanno finito per fare. In questo senso è stato di grande aiuto.