Da quando è finita la sessione principale delle riprese alla fine di agosto del 2021, non abbiamo saputo praticamente più nulla sul film diinterpretato da, Michelle Rodriguez e dalla star della prima stagione di Bridgerton ( LEGGI LA RECENSIONE ) Regé-Jean Page.

Grazie a una recente chiacchierata fatta da Chris Pine con Collider (via Screen rant) possiamo però avere una vaga idea di quello che possiamo attenderci da questo adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons, il leggendario gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson negli anni settanta. Nello spiegare quelli che possono essere i riferimenti impiegati per dare forma al progetto, l’attore impiega alcuni nomi decisamente molto noti che saranno sicuramente utili per tutte quelle persone che, magari, non hanno invece dimestichezza con i tiri su iniziativa and co.

Posso sicuramente dire che ci siamo divertiti tantissimo a girarlo, abbiamo riso un sacco. Se dovessi pensare a una maniera per descriverlo, è come un mix fra Game of thrones e La storia fantastica con una spruzzata di Monty Python e il Sacro Graal. È da qualche parte in quel campo da gioco diciamo. Ci si diverte molto e ha un sacco di emozioni. È pop, ha quel calore tipico degli anni ottanta, c’è anche un po’ di Goonies se vogliamo. Il mio personaggio è come se fosse il pianificatore definitivo della compagnia di gioco. Penso che sarà un film davvero valido. Cioè chi lo sa, ma abbiamo avuto un’ottima fase di riprese e John Francis Daley e Jonathan Goldstein sono davvero bravi. Sanno maneggiare gli strumenti della commedia, abbiamo un grande cast e ci siamo divertiti a girarlo. E da attore non puoi chiedere di meglio.

Nel cast di Dungeons & Dragons troviamo Chris Pine, Chloe Coleman, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis. La trama è ancora ignota, ma si sa che che Hugh Grant sarà l’antagonista.

