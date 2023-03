Durante gli eventi stampa americani di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE), il film scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein basato sul popolare gioco di ruolo, Chris Pine ha avuto la possibilità di esprimere tutta la sua soddisfazione per la pellicola.

A Variety ha, ad esempio, spiegato che a suo modo di vedere, pellicole ad alto budget di qualità come Dungeons & Dragons sono una validissima e sana forma di escapismo da un mondo di me*da.

Fra tutti i film che ho fatto nella mia carriera, questo è quello che ho rivisto più volte. Fondamentalmente perché amo rivederlo col pubblico. Uscire e osservare i volti delle persone… puoi vedere esattamente quello che dovrebbe fare il cinema, ovvero far sentire vive le persone. Ne voglionoi parlare. Sono di ottimo umore. Il mondo è così una me*da, quindi perché non usare questo mezzo – il cinema ad alto budget – per far sentire meglio le persone?