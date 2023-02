Dungeons & Dragons: il film potrà essere apprezzato anche da chi non conosce il gioco, secondo i registi

Nonostante sia piena di easter egg e riferimenti al gioco, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, potrà essere apprezzata anche da chi non ha mai sentito parlare di D&D, stando ai registi.

Daley ha spiegato in un’intervista con IGN che il film ha rappresentato “un’ottima occasione per catturare lo spirito di una campagna senza alienare le persone estrane alle meccaniche del gioco“.

Goldstein ha poi aggiunto:

Le persone saranno sorprese da come sarà questo film perché arriveranno in sala con delle aspettative su un’avventura fantasy come questa. In parte sarà così, ma ci saranno anche tante altre cose sorprendenti.