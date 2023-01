Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, Hugh Grant parla di cosa ha apprezzato dello script

In occasione di un’intervista con Collider, Hugh Grant e Chris Pine hanno parlato di cos’è che hanno apprezzato fin da subito della sceneggiatura di Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri, il film in uscita il 30 marzo del 2023

Grant ha apprezzato un aspetto in particolare:

GRANT: Forse la cosa che più mi ha colpito nello script è che si parla di perdenti. Questa banda di compagni in sostanza fa schifo. Tu non sei un bardo proprio fantastico…

PINE: No.

GRANT: E il mago, interpretato da Justice [Smith], è incapace. Come li chiamano i maghi in Dungeons & Dragons?

COLLIDER: Credo stregoni.

GRANT: Stregone. Non è molto bravo. E il personaggio di Michelle [Rodriguez] è stato buttato fuori da non so dove… cos’è?

PINE: Una barbara.

GRANT: Una barbara. Ama ancora suo marito, che è innamorato di qualcun altro. È proprio questa cosa che ho apprezzato di questa piccola banda. Forse è una cosa inglese, amiamo i perdenti.