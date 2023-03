Chris Pine, che in Dungeons & Dragons interpreta il bardo Edgin, è convinto che il gioco di ruolo su cui si basa la pellicola della Paramount in uscita questa settimana nelle sale andrebbe insegnato nelle scuole.

Intervistato da SlashFilm, Chris Pine spiega che Dungeons & Dragons è un gioco che insegna l’importanza della cooperazione e aiuta a sviluppare l’immaginazione. Una cosa, questa, che per lui è stata come una vera e propria rivelazione dato che, prima di partecipare al lungometraggio, non aveva una grande dimestichezza con la creazione di Gary Gygax e Dave Arneson:

Per me è stata una sorta di vera e propria rivelazione. Mio padre ha 82 anni, mia madre 76, non era una cosa che conoscevo e neanche mia sorella. Ma nell’arco di 15 minuti ce la stavamo letteralmente spassando senza dover sapere alcunché. C’è quest’idea che sia geeky o nerdy o quel che è, ma per me è qualcosa che andrebbe insegnato nelle scuole perché t’insegna subito la cooperazione. È un esercizio per l’immaginazione. È qualcosa di gioioso, basato sull’improvvisazione e, nell’arco di qualche minuto, sono tutti allo stesso livello. Non ti trovi a discutere circa il fatto che tu sia cool oppure no. Stai discutendo se sia il caso di scavalcare una roccia per uccidere il drago! È davvero una delle cose più esaltanti che ho incontrato nella mia vita dopo tanto tempo.