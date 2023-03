Dungeons & Dragons: i registi spiegano perché il film non propone la “formula” del nuovo Jumanji

Quando è stato annunciato il nuovo film di Dungeons & Dragons, dal titolo L’onore dei ladri (GUARDA IL TRAILER), alcuni fan avevano ipotizzato che questo potesse riproporre la formula del nuovo Jumanji, ovvero portare dei giocatori dentro il gioco stesso. I trailer diffusi successivamente hanno poi smentito quest’idea e recentemente, intervistati da Total Film (via CBR) i registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno spiegato il perché di questa scelta. Ecco le loro parole:

Goldstein: Volevamo creare un film che potesse stare in piedi da solo, anche togliendo tutti gli elementi fantastici; un film che potesse funzionare in un altro genere. Come Spider-Man: Homecoming [film co-sceneggiato dalla coppia] era un film sui liceali alla John Hughes con i superpoteri, questo è iniziato come un heist movie andato male. Sembrava un’ottima campagna per un gruppo di personaggi tutt’altro che perfetti. E poi abbiamo aggiunto tutti gli equipaggiamenti del mondo di D&D.

Daley: È molto tipico di Dungeons & Dragons [essere nel genere dell’heist movie]. È il tema di molte campagne.