Ci siamo: dopo anni di attesa, arriva al cinema il film di Dungeons & Dragons, e noi di BadTaste.it siamo pronti a celebrarlo con una proiezione evento ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca sala Energia!

L’appuntamento è per il 29 marzo con una serata piena di sorprese, in collaborazione con Wahtari Studio! Si parte alle 19:45 con Jacopo Schiavo e Giuseppe De Iure, che daranno vita a una sessione live di disegno fantasy, e il nostro Luca Mazzocco che racconterà l’evoluzione dello studio e le sue ultime produzioni. Alle ore 21:00, poi, introdurremo insieme la proiezione di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri: per l’occasione, chi parteciperà alla serata evento riceverà un omaggio speciale targato proprio Wahtari Studio!

