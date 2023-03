In un’intervista video con Fandango, Hugh Grant ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza durante le riprese di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE). Sul set era infatti presente un Dragonide, una delle creature fantastiche più note del celebre gioco di ruolo, che veniva azionato manualmente. Mentre tutti i suoi colleghi sono rimasti entusiasti dell’idea, la star inglese ha avuto qualcosa da ridire a proposito. Ecco le sue parole:

Li trovavo fastidiosi. Ricordo di aver fatto un primo piano e di aver pensato: “Sono piuttosto bravo in questa inquadratura“. Poi sono andato a guardare il monitor, per vedere quanto ero stato bravo, uno di questi maledetti draghi cammina sullo sfondo dell’inquadratura. E tu pensi: “Cos’è quello?”. E ovviamente nessuno mi ascolta o mi guarda. Sono… Sono messo in ombra da questa creatura. Quindi li avrei tagliati tutti.