Sono passati circa due mesi e mezzo da quando è stato svelato il titolo ufficiale del film di Dungeons & Dragons e ora, con l’approssimarsi del Comic-Con di San Diego che ritorna in presenza dopo i due anni di stop a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, arrivano delle interessanti notizie collegate proprio al progetto della Paramount basato sul leggendario gioco di ruolo.

A quanto pare, Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (in originale: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) sarà il protagonista del primo panel che si terrà il 21 luglio nella Sala H durante il primo giorno della manifestazione alle 12 di mattina ora locale (in Italia saranno le 21). In quell’occasione, la Paramount mostrerà anche le prime immagini dell’attesissimo film (non è ancora chiaro se si tratterà di footage del lungometraggio, del primo trailer o di entrambe le cose).

Ma non è tutto. I frequentatori del Comic-Con potranno anche partecipare all’esperienza immersiva di Dungeons & Dragons che, sotto forma di taverna, verrà allestita per l’evento californiano. Qua sotto potete ammirare una foto:

Nel cast di Dungeons & Dragons troviamo Chris Pine, Chloe Coleman, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant e Sophia Lillis. La trama è ancora ignota, ma si sa che che Hugh Grant sarà l’antagonista.

Fonte: IGN