In un’intervista con Screenrant, Jeremy Latcham, produttore di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato che Wizards of the Coast, società detentrice dei diritti del gioco di ruolo, era inizialmente contraria all’idea di inserire una versione “grassa” del drago sputafuoco Themberchaud. Ecco le sue parole, in difesa della scelta:

A volte ci hanno messo in difficoltà per aver reso il drago troppo robusto. E noi dicevamo: “Fidatevi, sarà divertente. Più è grasso, più è bello. Ve lo prometto. Vi piacerà“. Non è fat shaming. Nessuno vuole prendere in giro Themberchaud. È un tipo feroce che vorrebbe mangiare molte persone e anche altre cose. Mangia qualsiasi cosa gli capiti a tiro, ma è stata una linea divertente da percorrere. Non stiamo prendendo in giro Themberchaud. Abbiamo paura di lui. Non è oggetto di derisione in alcun modo, il che è stato divertente.

Il produttore, dopo aver già accennato al grippli, parla poi di un’altra razza del gioco che doveva inizialmente essere inserita nel film. Ecco quale:

Quando [i protagonisti] rubano i cavalli all’inizio del film, dopo essere fuggiti da Icewind Dale, vanno in quelle due “yurt” (una tenda di pelle e feltro). Volevamo costruire un Tortle pratico, una razza di tartarughe umanoidi. Volevamo che il Tortle li inseguisse lentamente per cercare di recuperare il suo cavallo. Doveva essere una scena di inseguimento molto lenta con un Tortle che cercava solo di andare avanti. E ci siamo detti: “Sarà molto costoso e a questo punto del film vogliamo solo far partire il film“. Penso che tutti avessero ragione a dirci che non potevamo realizzare il Tortle.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, è arriva al cinema lo scorso 30 marzo.

