Per la promozione di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE) il film scritto e diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein basato sul popolare gioco di ruolo la Paramount ha diffuso online un promo con una reunion di Freaks and Geeks, la popolare serie TV creata da Paul Feig e prodotta da Judd Apatow del 1999 che, nonostante sia durata una sola stagione, è diventata un vero e proprio cult. Una scelta non casuale quella di unire Dungeons & Dragons e Freaks and Geeks: uno dei protagonisti della serie era proprio il co-regista e sceneggiatore di D&D John Francis Daley che giocava al gioco di ruolo anche nella produzione televisiva citata.

Potete vedere lo spot direttamente qua sotto:

Freaks and Geeks, malgrado sia durata solo 18 episodi, ha contribuito a lanciare le carriere di attori e autori ormai notissimi a Hollywood e dintorni. Oltre ai già citati John Francis Daley, Judd Apatow e Paul Feig possiamo citare anche Linda Cardellini, Jason segel, Seth Rogen, Busy Philipps e James Franco.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate