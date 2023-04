Durante una chiacchierata con The Hollywood Reporter, il co-regista di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri John Francis Daley ha parlato del cammeo di un attore decisamente celebre.

Si tratta di Bradley Cooper, scelto per interpretare Marlamin, l’ex-marito di Holga (Michelle Rodriguez). Invitato a parlare della genesi di tale apparizione, Daley ha spiegato:

A 19 anni ho recitato con Bradley nella serie Kitchen Confidential e dopo quell’esperienza abbiamo seguito le nostre carriere reciproche a distanza. Quando è giunta questa opportunità sapevamo che volevamo qualcuno che apportasse una certa gravitas al ruolo e tanto talento. Non ricordo chi l’abbia suggerito, ma non appena ho sentito quel nome ho pensato: “Oh, proviamoci subito“. Gli abbiamo mandato una copia provvisoria del film e lo ha adorato, perciò ha accettato la proposta ed è stato un giorno bellissimo.

Per il ruolo in realtà era stato scelto in origine l’attore e regista Dexter Fletcher, tant’è che Michelle Rodriguez ha colto la notizia con sorpresa, come raccontato a Yahoo, visto che non aveva girato la scena con Bradley Cooper:

Nella scena c’era un altro attore, hanno aggiunto [Cooper] soltanto dopo e poi me l’hanno detto. Ho pensato: “Che cosa?”.

Restando in tema cammeo, nel film fa una breve apparizione anche Tom Morello, il frontman dei Rage Against the Machine che gioca a Dungeons and Dragons con Joe Manganiello. Morello appare nel film tra la folla degli Highsun Games nei panni del suo personaggio di D&D Kimathi Stormhollow.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, è nei cinema dal 30 marzo.

