Dungeons & Dragons, i registi e il produttore presentano il film Lucca tra clip e anticipazioni: “Ne siamo orgogliosi”

Come da programma, oggi 29 ottobre, a Lucca Comics & Games 2022, i registi Jonathan Goldstein, John Francis Daley (sceneggiatori di Spider-Man Homecoming) e il produttore Jeremy Latcham (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Age of Ultron, Iron Man, Guardiani della Galassia), hanno tenuto una conferenza sul nuovo e attesissimo film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, durante un panel dedicato al film presso il Cinema Astra.

I registi hanno presentato ben due clip dal film (le stesse presentate a San Diego) tra applausi e risate del pubblico. “Vorremmo portarvi con noi a ogni proiezione” hanno commentato i registi. “Siete un pubblico strepitoso“.

Hanno poi parlato del film e della necessità di realizzare un film equilibrato:

Prima di tutto volevamo raccontare una storia che funzionasse sia per i fan di Dungeons & Dragons che per gli spettatori casuali. Dovevamo correre su quella linea sottile tra i due gruppi e per farlo abbiamo dovuto costruire un film di cui noi stessi fossimo orgogliosi. Chi conosce Dungeons & Dragons sa che esiste un mondo infinito da cui attingere e quindi raccontare 50 anni di storia non era facile. Grazie al cielo avevamo la tecnologia dalla nostra parte.

Vista la presenza di tanta comicità nelle clip mostrate, si è così parlato del rapporto tra i momenti più seri e quelli più leggeri:

Alcuni prendono Dungeons & Dragons molto seriamente e altri no. La cosa bella era far cozzare la serietà con la leggerezza. E in effetti in ogni campagna di Dungeons & Dragons c’è bisogno di persone diverse e abbiamo fatto lo stesso con il cast di questo film. Tutti gli attori hanno portato una propria forza sulla scena e abbiamo amato tutti, hanno svolto un lavoro incredibile. La cosa divertente è che il primo giorno di prove abbiamo partecipato a una campagna di Dungeons & Dragons per rompere il ghiaccio, è stato meraviglioso.

Un lavoro incredibile dal punto di vista visivo è stato fatto sulle creature, tra cui i draghi::

La cosa difficile è stato capire come scegliere quali creature mostrare visto che ce ne sono tantissime e ovviamente non siamo riusciti a inserirle tutte. Grazie agli effetti visivi, però, abbiamo reso tutto grandioso e per farlo abbiamo coinvolto i migliori del settore. Poi abbiamo lavorato sull’unicità delle creature, ad esempio ci sono diversi tipi di draghi, che non sono solo quelli classici. Ovviamente ce ne sono tanti nella cultura popolare quindi volevamo far qualcosa di diverso con i nostri draghi. Posso dire che non vedrete mai qualcosa di simile al cinema o in tv.

Come ci si aspetta da un film di Dungeons & Dragons, i luoghi visitati saranno tanti e la produzione ha scelto un mucchio di location vere:

Abbiamo cercato ambientazioni che catturassero l’essenza di Dungeons & Dragons e raccontassero un mondo diverso dal nostro. L’Irlanda per esempio è piena di bellezza, natura e posti incantevoli. Quello che non siamo riusciti a trovare l’abbiamo ricreato in testo di posa.

Si è infine parlato, ovviamente, delle possibilità di un sequel:

Il mondo è enorme e certamente c’è l’occasione di fare altri film. La nostra sfida era creare un film che valesse la pena vedere. E poi l’obiettivo creare personaggi di cui poteste innamorarvi per lasciarvi con il desiderio di vedere altro.



Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema a marzo del 2023.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!