Dungeons & Dragons, il sequel potrebbe andare in “svariati luoghi” secondo i registi

Anche se – con la complicità di un’accoglienza critica e di recensioni davvero di tutto rispetto – la Paramount è probabilmente consapevole di avere un asso nella manica con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, i realizzatori non lo hanno concepito necessariamente con l’idea di sviluppare dei sequel o un arco narrativo in tre parti.

Quando abbiamo intervistato i registi del film e il produttore, Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Jeremy Latcham, a Lucca Comics & Games ci hanno spiegato nel corso della chiacchierata che l’errore da non fare in alcun modo quando si lavora a un progetto del genere è proprio partire con ambizioni seriali che potrebbero poi schiantarsi al box-office (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Parlando con Comic Book dal red carpet di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri al Festival SXSW di Austin, hanno ribadito questo concetto spiegando però che, qualora si facesse, le possibilità sarebbero sostanzialmente infinite.

Non abbiamo piantato nessun seme. Ma se saremo così fortunati da poterne fare un altro, allora penso che ci sarebbero davvero tanti luoghi in cui poter andare. Abbiamo creato questi personaggi grandiosi e ameremmo vedere dove saranno nell’arco di due o tre anni. Ma siamo anche molto superstiziosi e non ci piace parlarne!