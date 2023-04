In una recente intervista con BBC Radio 1, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page hanno parlato di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri e nello specifico del lavoro svolto da Sophia Lillis.

Gli attori hanno svelato che l’attrice aveva studiato con minuzia i movimenti degli animali in cui si sarebbe trasformato il suo personaggio nel corso della pellicola e che quindi non ha preso molto bene la notizia che sarebbero stati in CGI:

Page: “Sapevi che Sophia ha studiato tutti gli animali in cui si trasforma? Questa è la tragedia di Sophia Lillis“. Rodriguez: “Era un po’ distrutta quando ha scoperto che sarebbero stati tutti digitali“. Page: “Pensava che avrebbe fatto come Andy Serkis e ha studiato gli elementi di tutti gli animali, che mito“. Rodriguez: “Che boss“.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, è nei cinema dal 30 marzo.

