Secondo quanto riportato da Deadline saranno i protagonisti di, commedia dai toni drammatici che segnerà il debutto alla regia di Darren Le Gallo.

Del cast fanno parte anche Jake Hoffman e Schuyler Fisk.

Dustin Hoffman vestirà i panni di Bill. Il figlio dell’uomo, Sam (Jake Hoffman), tornerà a casa per prendersi cura del padre malato. Mentre si trova a casa Sam si innamora di una donna del luogo, Kate (Fisk). Nello stesso momento Bill inizia ad innamorarsi della madre della ragazza, Tina (Spacek). I quattro saranno costretti a confrontarsi fra loro e con il loro passato mentre cercano di far funzionare nuovamente l’amore nelle loro vite.

Attualmente Hoffman sta lavorando a As Sick as they made us, film di Mayim Bialik. Di recente è apparso in film come L’uomo del labirinto di Donato Carrisi, Chef – La ricetta perfetta, The Program, Mr Cobbler e la bottega magica, The Meyerowitz Stories e nella serie televisiva I Medici.

Sissy Spacek è apparsa invece negli ultimi anni sul piccolo schermo in Homecoming, Bloodline, Castle Rock, Big Love e in lungometraggi come The Help, Legami di sangue, Old Man & the Gun e in Tutti insieme inevitabilmente.

